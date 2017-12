Chelsea, singura echipa pe care Messi ar fi vrut sa o evite! Statistica infioratoare pentru argentinian in meciurile cu englezii

Chelsea - Barcelona este unul dintre cele mai tari dueluri din optimile UEFA Champions League. Confruntarea cu englezii este singura pe care Messi si-ar fi dorit sa o evite.



Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Starul argentinian a marcat 531 de goluri in 629 de meciuri pentru Barcelona, insa nu a marcat niciodata in poarta lui Chelsea. Cele doua echipe s-au intalnit de opt ori pana acum in competitiile internationale, insa Messi nu a reusit sa inscrie niciodata impotriva englezilor. Pe locul doi din acest punct de vedere este Inter Milano, echipa pe care Barcelona lui Messi a intalnit-o de trei ori. Liverpool si Benfica, cu cate doua meciuri, completeaza podiumul.

La polul opus se afla Arsenal. Messi a jucat impotriva "tunarilor" de 6 ori si a marcat 9 goluri. Celtic si Milan (6 meciuri / 8 opt goluri) si Bayer Leverkusen (3 meciuri / 7 goluri) sunt pe urmatoarele pozitii.