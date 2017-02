Cei mai rapizi in cursa de o suta. O suta de goluri in UCL! Messi si Ronaldo sunt foarte aproape: clasamentul

Liga Campionilor revine cu un supermeci. PSG - Barcelona deschide optimile UCL in aceasta seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV. In celalalt meci al serii se vor duela Benfica si Borussia Dortmund.

Leo Messi a fost primul care a batut recordul all-time de goluri al lui Raul Gonzalez in UEFA Champions League (71), dar marele rival Ronaldo poate ajunge inainte la 100 de reusite in cea mai tare competitie. In acest moment, portughezul are doua lungimi in fata argentinianului. Amandoi joaca in optimile UCL. Messi o va face in aceasta seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV.

Lionel Messi stationeaza pentru moment la 93 de reusite in UEFA Champions League, 10 dintre acestea fiind bifate in stagiunea actuala. Pentru Messi, meciul din aceasta seara cu PSG reprezinta o noua oportunitate de a-l depasi pe Ronaldo.

Pe de alta parte, Cristiano Ronaldo, care are mai multe meciuri in aceasta competitie decat Messi, 133 la 11, are 95 de goluri. Portughezul va evolua maine in Napoli - Real Madrid.

Cifrele celor doi

Sursa grafic: Goal.com