"Cand l-am bagat pe Gnohere si am jucat cu 2 varfuri a inceput nunta. Jucam cu rezervele in Europa League" Reactia lui Becali dupa 1-5 cu Sporting

Becali l-a criticat pe Dica pentru ca a jucat cu 2 varfuri la scorul de 2-1 pentru Sporting, cand echipa avea nevoie de 2 goluri pentru a se califica.

Daca alta data Becali a acuzat antrenorii Stelei ca nu au curaj, acum l-a criticat pe Dica pentru faptul ca a jucat cu 2 atacanti.

"Noi am fost egali ca si scor, dar nu ca joc. Si Viitorul a fost egal cu noi anul trecut dar am avut 10 ocazii. Ca joc s-a vazut ca e mare diferenta. La nivelul asta un singur jucator face diferenta de plus sau minus valoare. Aici nu poti sa faci fite. Cand l-am bagat pe Gnohere si am jucat cu doua varfuri a inceput nunta. Nu poti sa joci cu doi atacanti cu o echipa asa de buna. Cand doi jucatori nu se apara, te mananca! Nu putem decat pe ruta campioanelor acum. O sa vina Nedelcu, Filip ati vazut, a facut si greseala aia... Vin patru jucatori acum, intra Benzar, Balasa, Nedelcu si Coman", a spus Gigi Becali dupa meci.

Becali spune ca nu il mai intereseaza grupele europene, ci campionatul:

"Nu ma intereseaza decat campionatul, o sa jucam in Europa League cu rezervele. Nu mai exista decat campioana pentru noi. Dica a trecut examenul, nu mai are rost sa il punem la indoiala.", a adaugat patronul Stelei.

Acesta a comentat si faptul ca Florinel Coman are o afectiune ciudata. "Are varice. Varicele se opereaza, nu e problema. Coman si-a pus lipitori, i-au luat 2 kile de sange, metode babesti... si acum e anemic ca i-au luat alea prea mult sange", a spus Becali.