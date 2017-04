C'est magnifique! Monaco, minunea sezonului, echipa din semifinale cu cele mai multe goluri marcate. Cate reusite au celelalte semifinaliste

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Calificata in semifinalele UEFA Champions League dupa 6-3 la general cu Borussia Dortmund, AS Monaco viseaza cu ochii deschisi. Trupa lui Leonardo Jardim a ajuns in penultimul act al celei mai puternice competitii intercluburi dupa 13 ani de asteptare, dar si dupa un periplu prin liga a doua franceza.

Monaco a trecut la pas de Borussia Dortmund, cu doua victorii, 3-2 si 3-1, iar acum asteapta tragerea la sorti a semifinalelor.

AS Monaco este echipa din semifinalele UCL cu cele mai multe goluri marcate in competitiile oficiale in acest sezon. Formatia monegasca are 141 de reusite, fiind depasita de o singura echipa, eliminata insa. Barca a marcat de 143 de ori!

Pe de alta parte Real Madrid a marcat in competitiile europene si in La Liga 135 de goluri. Formatia madrilena ar fi egala lui Monaco daca am lua, insa, in calcul si golurile marcate la Campionatul Mondial al Cluburilor, 6 la numar.

Clasamentul echipelor din semifinalele UCL dupa golurile marcate

1. AS Monaco - 141 goluri

2. Real Madrid - 135 goluri

3. Juventus - 92 goluri

4. Atletico Madrid - 83 goluri

*Barcelona este echipa din top 5 campionate cu cele mai multe goluri in acest sezon in toate competitiile oficiale - 143.