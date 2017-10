Bucurati-va de fotbal :)) Faza geniala la meciul Barcelonei, oamenii din jur n-au inteles nimic! Ce au facut doi fani asiatici in momentul eliminarii lui Pique

Unul dintre viralele serii de UEFA Champions League a venit de la Barcelona, acolo unde doi fani asiatici i-au facut pe catalani sa se intrebe "de unde atata bucurie pentru o eliminare a unui favorit?".

Barcelona a invins-o cu 3-1 pe Olympiakos in etapa a treia a grupelor UEFA Champions League. Dimitrious Nikolaou, cu un autogol, Messi si Digne au punctat pentru formatia catalana, in timp ce pentru Oly a inscris golul de onoare acelasi Nikolaou.

Barcelona a inscris de doua ori in inferioritate numerica, formatia blaugrana jucand mai bine de o repriza in inferioritate numerica, dupa ce Gerard Pique a fost eliminat in minutul 42 pentru al doilea galben.

Momentul eliminarii lui Pique i-a infuriat pe fanii catalani, insa nu si pe doi turisti asiatici, care au ajuns repede virali pe internet.

Cei doi fani nu au parut sa inteleaga prea tare faptul ca un fotbalist al echipei in culorile careia au venit imbracati a fost eliminat.

"Despre fotbalul modern...", au scris multi fani catalani pe retelele de socializare dupa meci.