Panica la Torino! Explozie in Fan Zone-ul amenajat pentru suporterii lui Juventus. UPDATE: A fost o petarda foarte puternica, lumea s-a speriat si s-a calcat in picioare

O explozie a creat panica in zona amenajata pentru suporterii lui Juventus, in Torino.

UPDATE 00:15 Italienii scriu ca cei care au avut de suferit de pe urma ambuscadei au doar leziuni usoare.

#UltimOra Finale Champions, momenti di panico in piazza a Torino tra i tifosi, ipotesi falso allarme #canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/CFijiEKgaV — Sky TG24 (@SkyTG24) June 3, 2017

UPDATE 00:10 Corriere della Sera scrie ca a fost vorba de o petarda foarte puternica, aruncata in multime de un suporter. Lumea s-a speriat foarte tare si a inceput sa fuga in toate partile, de teama unui atentat.

STIREA INITIALA



O explozie s-a auzit in urma cu cateva minute in piata San Carlo din Torino, in zona amenajata pentru suporterii lui Juventus.

In secundele de panica, lumea s-a calcat in picioare, iar informatiile care curg in acest moment pe Twitter anunta mai multi raniti.

Nu este clar daca a fost vorba de vreun dispozitiv explozibil, sau de o petarda foarte puternica.

