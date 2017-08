"Am fost egali cu Sporting timp de 60 de minute. Am crezut in calificarea asta!" Ce spune Dica dupa repriza de IAD cu Sporting

Steaua 1-5 Sporting | Stelistii au crezut in calificare timp de o ora. Doua goluri rapide primite la 1-1 i-au daramat complet pe jucatorii lui Dica.

"Pacat.. Am fost egali cu cei de la Sporting timp de 60 de minute. Le-am oferit contraatacurile, stiam ca au viteza pe benzi, au marcat de doua ori foarte repede si s-a jucat calificarea. Am ramas in grupele Europa League, e un lucru foarte bun. Atat am putut in seara asta. Timp de 60 de minute am jucat de la egal la egal cu ei. Sporting e o echipa mult mai valoroasa ca noi. Le-am spus jucatorilor la pauza ca se poate, dar ca e foarte important sa fim o echipa scurta, sa avem agresivitate, sa mergem cu sperantele pana la finalul jocului.

Au venit golurile foarte repede. Stiam ca Budescu nu va putea sa duca tot jocul. Ritmul era foarte tare, el a fost accidentat, nu putea sa duca mai mult. Diferenta au facut-o jucatorii de valoare de la Sporting. Au marcat un gol din aut, apoi nicio ocazie. Trebuie sa trecem peste acest joc. Sunt multumit de baieti. Nimeni nu ne dadea sanse nici cu Plzen, am reusit atunci. Trebuie sa fim cu moralul sus in continuare", a spus Dica la Sport.ro.