"Am aratat ca suntem niste invingatori!" Mesajul lui Alibec dupa victoria de la Plzen si ce adversara ar vrea in Play Off

Denis Alibec si Florin Tanase au vorbit la finalul partidei de la Plzen, castigate de Steaua cu 4-1. Alibec a spus ca si-ar dori sa intalneasca Dinamo Kiev in Play Off, dar formatia ucrainiana a fost eliminata in aceasta seara de Young Boys Berna.

Denis Alibec: "Facem cu cehii egal acasa si ii batem la ei. Asta inseamna ca avem mentalitate de invingatori si suntem niste castigatori.



Sper sa vina Dinamo Kiev, vom vedea.



Am vazut rezultatul din Cipru, imi pare rau pentru Viitorul. Sa mearga inainte si speram ca se vor califica in grupele Europa League.

Intai jucam pentru noi, apoi pentru alte lucruri si pentru prime", a spus Denis Alibec.

Florin Tanase: "A fost un meci greu, cu o echipa de forta, dar pana la urma valoarea si-a spus cuvantul.

Dupa rezultatul din tur, ei aveau prima sansa.



Dar noi am atacat bine in repriza secunda, dupa ce am luat gol. Te mai gandesti ca poti pierde calificarea cand iei gol intr-un moment ca acela, dar am luptat pentru victorie.

Este un inceput bun pentru Dica in cariera de antrenor si spun eu ca impreuna putem face lucruri frumoase la aceasta echipa", a spus si Florin Tanase.