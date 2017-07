Alibec, pus la zid dupa meciul cu Plzen! Becali: "Pai ce, esti copil? In loc sa joace fotbal, el e cu mainile pe sus" Ce au spus Dica si jucatorul

Steaua 2-2 Plzen / Alibec a ramas fara gol in acest start de sezon.

Evolutia lui Denis Alibec nu a multumit nici in partida cu Viktoria Plzen. Insa capitanul Stelei a fost criticat dupa meci atat de patronul Gigi Becali, cat si de antrenorul Nicolae Dica, pentru gesturile sale nervoase ce au facut sa primeasca si un cartonas galben.

"Pacat ca Denis Alibec are astfel de iesiri, pentru ca poate da cu piciorul la calitatile pe care le are. Sper sa il facem sa schimbe comportamentul, sa joace din ce in ce mai bine si sa se transfere la o echipa mai valoroasa decat Steaua" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de dupa partida.

Patronul Stelei, Gigi Becali, a fost si mai dur: "Treaba lui, nervii lui, sa faca ce vrea! Daca asa crede ca el ajunge fotbalist mare... Alibec ridica mainile sus daca nu primeste pasa, se cearta cu arbitrul. Toata lumea i-a spus sa termine. Pai ce, esti copil? in loc sa joace fotbal, el e cu mainile pe sus. Dar nu e problema mea. E cariera lui, e meseria lui. O sa treaca 4-5 ani si o sa moara la Steaua ca fotbalist" a spus Gigi Becali dupa partida.

Intrebat despre starea aceasta de nervozitate, Alibec a spus ca evolutia sa nu a fost la nivelul dorit: "Mai am nevoie de cateva meciuri ca sa ajung din nou la forma de anul trecut. In primul rand sunt dezamagit de mine, ca nu am putut sa ajut mai mult echipa, dar sper ca in urmatoarele jocuri sa evoluez din ce in ce mai bine. Normal ca in cazul in care Budescu va lipsi va fi o pierdere mare pentru noi. Sper sa nu fie ruptura. Va dati seama ca nu ne dorim sa nu ne calificam, dar orice se poate intampla. Vom merge la Plzen sa castigam. Noi vrem sa mergem mai departe in Liga Campionilor si apoi vom vedea" a declarat Alibec.