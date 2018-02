"A trebuit sa schimbam hotelul, am primit amenintari inca 3 ani dupa acel meci!" Ovrebo a vorbit in premiera despre meciul Chelsea - Barcelona! Ce a recunoscut fostul arbitru

Inainte de duelul dintre Chelsea - Barcelona care va fi marti in direct la Pro TV, Tom Ovrebo a vorbit despre controversa de la duelul din 2009.

"This is a f***ing disgrace" a ramas in istoria fotbalului dupa ce jucatorii celor de la Chelsea au protestat intr-un mod extrem de vehement impotriva arbitrului Tom Henning Ovrebo la partida dintre Chelsea si Barcelona din 2009 din Liga Campionilor. Atunci, Ovrebo a refuzat sa acorde penalty la 6 solicitari ale jucatorilor lui Chelsea.

Ultima faza a venit in prelungirile partidei dupa ce Andres Iniesta inscrisese golul care anula reusita superba a lui Michael Essien - Eto'o a atins mingea cu mana in careu iar Ballack l-a urmarit pe teren pe Ovrebo pentru faptul ca a facut semn ca jocul sa continue! Didier Drogba si Jose Bosingwa au primit suspendari pentru protestele de dupa finalul meciului iar Ovrebo a primit amenintari cu moartea din partea fanilor lui Chelsea.

Retras din activitate, Ovrebo a acordat un interviu pentru Marca in care a vorbit despre acel meci: "Nu a fost cea mai buna zi a mea, cu siguranta. Insa arbitri pot sa faca asemenea greseli... uneori fac greseli si jucatorii sau antrenorii. Sunt mandru ca am avut o cariera lunga si ca am fost in elita Europei pentru o perioada si printre cei mai buni din tara mea. De asta nu trebuie cariera mea sa fie amintita doar pentru acel meci.



Dupa acea partida nu am vorbit cu niciun jucator. Am parasit terenul cu demnitate, am fost in vestiar si asta a fost. Desigur, imi aduc aminte ca a trebuit sa schimbam hotelul si au fost multi oameni ostili fata de noi. A trebuit sa fim foarte atenti in urmatoarele zile. Nu pot sa schimb opinia oamenilor. Avem doar cateva secunde sa decidem. Apoi vedem pe TV si ne dam seama ca am gresit. Sunt lucruri normale. Am fost responsabil pentru deciziile facute si se poate argumenta ca daca as fi luat alte decizii, Chelsea ajungea in finala. Nu vom stii niciodata.



La acel moment, da, am primit amenintari cu moartea. Acum totul este in trecut. A fost un subiect dezbatut pana in 2012 si apoi a trecut. Unii fani isi vor aduce aminte de mine dupa acest interviu dar nu am nicio problema. Oamenii pot sa faca ce vor. Am o viata fericita cu familia si prietenii in Oslo. Deja mi-am acceptat greselile" a spus Ovrebo.