SE RETRAG IN PLIN CAMPIONAT // Decizie de ultima ora: echipa a fost abandonata de Consiliul Local, autoritatile isi fac un nou club

Olimpia Satu Mare, formatie care a pierdut deja 42 de puncte in acest campionat din cauza litigiilor pe care le are, se va retrage cel mai probabil din liga a doua.

Cu o situatie financiara dezastruoasa, care i-a adus depunctari de pana la 42 de puncte in actualul sezon, Olimpia Satu Mare isi traieste ultimele momente! Autoritatile locale au decis sa nu mai ajute echipa. Consiliul Local va investi intr-o noua sectie de fotbal a CSM Satu Mare, care se va numi CSM Olimpia.

Primarul Gabor Kereskenyi a spus ca sportul satmarean nu poate ramane fara fotbal, astfel ca autoritatile au decis sa investeasca pentru moment la nivel de copii si juniori.

"Ramasi singuri la sprijinirea sportului de performanta, respectiv a fotbalului satmarean, nu mai putem duce in asa fel mai departe fotbalul cum a fost finantat pana acum. Zilele acestea impreuna cu colegii lucram la o propunere de buget viabila pentru acest an. Cert este ca nu vom putea merge cu o cotizatie de 1.7 milioane lei, cat am alocat anul trecut. De aceea am facut aceasta propunere, care va fi legat ade proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2018. Dorim in continuare sa avem o pepiniera. Ar fi pacat pentru aceste echipe de juniori si copii care activeaza si acum in diferite campionate. Intentia noastra este de a face mai multa transparenta si finantarea, de a prelua CSM, in primul pas, echipele de juniori si copii. Este singura posibilitate la ora actuala. Din pacate, am ramas singuri si nu mai putem duce mai departe aceasta activitate. Trebuie sa recunoastem ca avem nevoie de fotbal, de aceste echipe de juniori si copii, de acei antrenori satmareni de la aceste echipe. Speram ca odata o sa avem si echipa de seniori", a spus Kereskenyi.

Olimpia Satu Mare a adunat datorii de 500.000 de euro, pe care nu mai are de unde sa le plateasca. Echipa din liga a doua si-ar putea pronunta falimentul curand.