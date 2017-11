Opinie / Cand se hotaraste FRF sa reformeze Liga a 2-a, acest Afganistan al fotbalului romanesc?

Steaua joaca in Cupa Romaniei cu Timisoara, joi, la 21.30, la PRO TV.

Autor: Gabriel Chirea



Liga a 2-a din Romania este organizata in acest moment dintr-o singura serie cu 20 de competitoare. Dintre acestea, 4-5 echipe sunt finantate decent de primariile de care apartin, iar alte 2 sunt organizate pe sistemul de tip "socios". Din punct de vedere matematic si economic, este dubios si ilogic cum restul reusesc sa reziste si sa isi continue activitatea, iar jucatorii sa isi prelungeasca agonia, desi se plang ca nu au mai fost platiti cu lunile sau chiar cu anii. Si raspunsul logic, care ii vine rapid in minte unui microbist ce urmareste scoruri si evolutii, este simplu: pariurile. De altfel, numele complet si oficial al competitie este chiar Liga 2 Casa Pariurilor.

In 2016, 17 antrenori, jucatori, conducatori de la divizionara secunda Gloria Buzau au fost amendati si suspendati intre doua luni si 2 ani, dupa ce s-a dovedit ca au aranjat 10 meciuri de campionat in perioada septembrie 2014-mai 2015, dar si alte 8 partide de pregatire in cantonamentul desfasurat in Turcia. Practic, in lipsa unor "izvoare" bugetare - primarie, sponsor, patron, suporteri, drepturi tv, managerul Ion Viorel, antrenorul Romeo Bunica, dar si un numar considerabil de jucatori au decis sa gaseasca o sursa alternativa de finantare, care insa nu era nici morala, nici legala. De altfel, a fost singura mare ancheta legata de blaturile din fotbal condusa de Comisia de Integritate a FRF, care a durat sapte luni si a avut aportul decisiv al unor marturii din interior, al unor jucatori care si-au recunoscut vinovatia. De atunci, desi exista semnale clare ca au loc meciuri cu evolutii si scoruri dubioase, nu au mai existat anchete de mari proportii si nici sesizari catre organismele competente, DNA, DIICOT sau Parchetul General.

In 2018, vor avea loc alegeri pentru sefia FRF, iar candidatii probabil ca nu vor bate moneda prea mult pe curatarea Ligii a 2-a de mafia pariurilor si de "banii negri", pentru a nu antagoniza cluburile si a le pierde votul. Dar, daca nu se vor lua masuri rapide si ferme, federalii risca sa scape total de sub control un fenomen pe care le va fi greu apoi sa il starpeasca. Ar putea fi chiar ireversibil.

In acest moment, chiar numarul mare de competitoare, 20, reprezinta o vulnerabilitate in fata coruptiei si depaseste posibilitatile financiare de sustinere ale unei tari precum Romania. Din cauza ca nu s-a redus drastic numarul la 12 sau 14 echipe, au aparut in liga secunda cluburi de sat sau de comuna, ca un moft al unui edil sau grup de interese locale. Aceste cluburi nu dispun nici de infrastructura sportiva si nici de cea umana pentru performanta, iar relatia contractuala dintre club si sportiv nu este cea normala dintre angajat si angajator, ci apar promovarile pe pile si cumetrii sau, dimpotriva, o atitudine de semi-sclavie in care sunt tinuti fotbalistii. In cazul in care clubul nu mai reprezinta o vaca de muls, se pune lacatul pe actuala societate, care ajunge in insolventa si, inevitabil, in faliment, si se infiinteaza in timp record un alt club cu proastele naravuri ale primului. Iar jucatorii raman pe drumuri, cu datorii consistente nerecuperate.

In lipsa infiintarii mult asteptatei Ligi Profesioniste de Fotbal pentru Liga a 2-a, care sa se ocupe de vanzarea colectiva a drepturile de transmisiune a meciurilor catre televiziuni, dar si de semnarea unor contracte consistente de sponsorizare sau inchirierea spatiului publicitar din jurul terenurilor, cu primariile si consiliile judetene dispuse parca doar sa investeasca in schimbul supunerii totale a cluburilor (umilirii in unele cazuri) si a "sifonarii" eficiente de bani din bugetul de stat, fara conducatori adaptati economiei de piata reale si actuale, unde banii nu iti pica pur si simplu in brate, ci trebuie sa desfasori strategii avansate de management si marketing ca sa poti atrage finantare din surse diverse, majoritatea cluburile din Liga a 2-a continua sa fie extrem de vulnerabile in fata mafiei pariurilor si jucatorii sa fie tratati precum sclavii pe plantatie.

De altfel, faptul ca un jucator neplatit cu lunile sau chiar anii ajunge sa astepte nepermis de mult in comisiile FRF pana sa fie declarat liber de contract face ca el sa fie practic invitat fie sa saboteze competitia din razbunare fata de actualul club, fie sa accepte santajul si sa inceapa sa isi obtina veniturile prin alaturarea la grupuri infractionale care se ocupa cu trucarea meciurilor. Solutia ar putea veni de la FIFPro si FIFA, care doresc ca un jucator care nu si-a primit salariul timp de doua luni sa isi poate rezilia unilateral contractul, fara a fi nevoit sa mai depuna memorii la federatia nationala, la FIFA sau la TAS. Ar fi practic o revolutie in fotbalul romanesc, o regula la fel de importanta precum Legea Bosman data in 1995. Ea ar responsabiliza conducatorii si cluburilor in relatia cu fotbalistii si nu ar mai putea sa se ascunda in spatele unor litigii de durata in diverse instante sportive. Si nu am mai trai umilinta ca un jucator tanar si promitator din Liga a 2-a sa prefere sa emigreze in strainatate, unde sa faca diverse munci necalificate, decat sa stea neplatit in fotbalul romanesc. Sau, mai grav, sa inceapa sa aranjeze meciurile pe care le disputa.

Aflata intr-o grava scadere valorica si de imagine, Liga a 2-a a primit din partea FRF, in aceasta vara, o rebranduire vizuala si un nou motto ("Liga 2 - Marea performanta incepe aici!"), dar cam atat, fara sa se aduca mult necesarele modificari structurale sau manageriale. Intr-un episod nefericit, FRF a trecut peste zvonurile legate de meciurile trucate si a anuntat, in octombrie 2017, ca a gasit un nou partener pentru competitie, iar numele adoptat in acest sezon a devenit oficial "Liga 2 Casa Pariurilor"! Daca nu va reforma rapid competitia, FRF se va pomeni ca multe dintre naravurile din Liga a 2-a vor urca, odata cu echipele promovate sau cu jucatorii cumparati, chiar la Liga 1, devenita si ea destul de vulnerabila din punct de vedere financiar si cu un respect minim pentru legile sportive. Sa nu uitam ca suspendarea lui Marius Sumudica, cel care a fost dovedit ca juca la pariuri si a recunoscut el insusi in fata comisiei de disciplina, a parut un episod desprins din comediile lui Caragiale. Asa ca la Liga a 2-a incepe mare performanta, dar, mai nou, de acolo incep sa vina si durerile de cap.