"Vreau sa intreb Comisia de Arbitraj, putem sa fim si noi arbitrati corect?" Mihai Stoica a iesit la atac

Steaua a facut 2-2 cu Voluntari pe teren propriu.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

"As vrea sa va spun concluziile mele dupa primele doua etape. Din nefericire asistam la niste premieri, la Cluj trebuia sa primim doua lovituri de pedeapsa si nu am primit, s-a inventat o lovitura de pedeapsa impotriva noastra iar acum am fost martorii unui moment nemaintalnit pe stadioane, cand un jucator simuleaza si arbitrul da penalty. Toti portarii fac asta, cand prind mingea se protejeaza cumva, Nita intinde mana iar Novac simuleaza. Mai clar nu exista!

Vreau sa intreb CCA: Steaua poate sa aiba arbitraje corecte? Poate Steaua sa beneficieze de conditiile altora? Ma ingrijoreaza! Apoi la 2-2 se inventeaza un fault in atac la Gnohere si Jakolis marcheaza. Sunt vicieri de rezultat, nu pot sa nu vorbesc. Nu stiu ce se intampla, ce trebuie sa facem? Nu inteleg! Sper sa nu fie o chestie concentrata, dar doua din doua am tras neconvingator. As vrea sa avem arbitraje corecte!

Sunt singur ca daca jucam cu cea mai buna echipa nu ne sta nimeni in fata.

Gnohere nu e nici la 50%, pentru situatia lui are o evolutie foarte buna.", a spus Mihai Stoica dupa meci la Look TV.