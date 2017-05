"Vom vedea care academie e mai tare". Oltenii, fara mai multi titulari cu Viitorul: CSU se gandeste la Cupa! Si Hagi are probleme de lot

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

Viitorul lui Hagi este la doua meciuri de o performanta istorica. Echipa de la Ovidiu poate cuceri titlul Ligii I daca se impune in meciurile cu CSU Craiova si CFR Cluj.

"Nu cred ca Viitorul va invinge Craiova", spune, insa, Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, care isi pune toate sperantele in rivalii istorici.

Craiova, fara mai multi titulari

Fara o miza foarte mare in ultimele doua meciuri din Play Off, mai mult cu gandul la semifinalele Cupei Romaniei, unde a pierdut meciul tur cu FC Voluntari, Craiova se vede pusa in situatia de a arbitra lupta la titlu.

Oltenii spun ca vor aborda cu maxima seriozitate fiecare meci si ca nu exista motive de ingrijorare in privinta corectitudinii formatiei lor la meciul cu Viitorul.

"Nu ne intereseaza cine va castiga campionatul, ci ca exista semne de intrebare asupra corectitudinii si moralitatii noastre. Titlul trebuie castigat pe teren, iar viitoarea campioana, oricare ar fi ea, nu trebuie sa fie beneficiara unei greseli majore de arbitraj", a spus Marcel Popescu, presedintele CSU Craiova, la Digisport.

Oltenii anunta ca nu se vor baza pe mai multi titulari la meciul cu Viitorul.

"Avem lotul valid, insa cu cateva exceptii. Ne gandim si la meciul de pe data de 18 mai, cu Voluntari, din returul semifinalelor Cupei. Cu Voluntari nu vor putea juca nici Bancu, nici Briceag, ambii suspendati, asa ca avem doua meciuri pentru a gasi alte solutii. Deci, si la meciul cu Viitorul vor fi schimbari. Apoi, Baluta nu poate juca duminica din cauza unei accidentari", a mai spus Popescu.

Astfel, in echipa Craiovei pot aparea Barzan ori Screciu.

"Din cauza problemelor de lot pe care le-am avut in timpul sezonului l-ati descoperit pe Screciu. Cu CFR a jucat si Brazan, dar mai avem si altii. Probabil ca la meciul cu Viitorul vom avea jucatori la fel de tineri ca Hagi, asa ca vom vedea daca Academia Craiovei e la fel de valoroasa precum cea a lui Gica", a mai spus Marcel Popescu.

Hagi: "Avem doi absenti siguri si trei incerti"

Si Viitorul lui Hagi are probleme de efectiv inaintea meciului impotriva Craiovei.

Hagi nu se va putea baza pe Dragos Nedelcu si Robert Hodorogea, ambii accidentati. Acestia vor rata ambele partide din finalul de sezon.

Pe langa cei doi, nici Vana, Morar si Coman nu stiu daca vor putea evolua.

"Nedelcu si Hodorogea au fost la Roma pentru teste medicale. Nu vor mai juca in acest sezon. Florinel Coman nu s-a antrenat in ultimele doua zile pentru ca e racit. Vana si Morar s-au pregatit separat, pentru ca au avut probleme musculare.

Nici Tucudean nu e 100%. Cred ca e undeva pe la 60%, dar ne-a ajutat mult si a devenit un jucator important. Mergem la Pitesti cu dorinta de a invinge, trebuie sa fim echilibrati si sa ne impunem principiile de joc.

Daca vrem titlul, trebuie sa batem. Nu mai exista prospetime fizica, dar vom da totul", a spus Hagi in cadrul unei conferinte de presa.