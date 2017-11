Vis INTERZIS pentru Golofca! Botosani sau liga a treia, singurele variante din iarna: "La Steaua nu e rabdare"

Catalin Golofca visa sa plece in strainatate din iarna, insa FIFA nu ii permite un nou transfer.

Din senzatia Ligii I, Golofca a ajuns capitan in liga a treia. Botosani vrea sa-l recupereze in pauza de iarna, insa jucatorul a anuntat ca vrea sa plece in strainatate. Avea o oferta din Coreea de Sud, insa el a jucat deja pentru doua echipe in acest sezon competitional. In Coreea se termina sezonul insa, iar Golofca ar putea cere o dispensa.

Botosani il asteapta in continuare, anunta Cornel Sfaiter.



"E posibil sa plece in strainatate, s-a vehiculat ceva despre Asia, dar el poate reveni doar la Botosani. E un jucator care e clar... eu am crezul foarte mult in el, dar la Steaua nu e rabdare, vor rezultate imediate", a declarat Sfaiter la Telekomsport.