Vin MILIOANELE pentru BIZON! Becali poate da o SUPER LOVITURA la Steaua! Informatii de ultima ora

Becali astepta sa-l dea pe bani multi iarna asta in strainatate pe Denis Alibec.

Tunul ar putea sa vina de la celalalt atacant important din lot! Forma lui Gnohere a atras atentia mai multor cluburi! Conform surselor Sport.ro, mai multe cluburi din strainatate l-au urmarit atent pe Gnohere la ultimele partide europene ale Stelei si sunt acum asteptate cu o propunere concreta de Becali.

Chiar daca a prins echipa, iar golurile i-au adus in sfarsit un statut privilegiat in echipa, 'Bizonul' si-ar dori si el sa paraseasca Romania pentru o provocare mai importanta pe final de cariera.

Harlem Gnohere, 29 de ani, a marcat de 17 ori pentru Steaua dupa transferul de la Dinamo, de iarna trecuta. Francezul l-a costat pe Becali doar 250 000 de euro. Acum, Becali ar vrea in jur de doua milioane pentru a-l lasa sa plece. De Gmohere se intereseaza atat echipe din Franta, cat si cluburi din Golf sau din Rusia.



Gnohere a primit o prima de instalare de 50 000 de euro si un salariu lunar de 15 000 de euro in momentul in care a semnat cu Steaua.