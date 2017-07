Viitorul se TEME pentru decizia TAS: "Regulamentul e interpretabil" Cel mai important detaliu din proces

Cei de la Viitorul se considera campioni, dar in acelasi timp se tem pentru verdictul de la TAS.

Directorul clubului Viitorul, Cristian Bivolaru, spune ca regulamentul este interpretabil, iar judecatorii de la TAS nu sunt oameni de sport, astfel ca decizia castigatoare ar putea apartine Stelei. Jucatorii vor avea foarte putin timp pentru a studia dosarele, iar 14 iulie vor da verdictul final.



"Pentru noi nu este niciun dubiu. Viitorul este campioana Romaniei. Cum poate un club al carui presedinte este membru in Comitetul Executiv si care a votat acest regulament (n.r. Valeriu Argaseala, presedinte FCSB), sa conteste clasamentul?

Steaua s-a luptat la titlu in acest format timp de doua sezoane. Si abia acum a inceput sa conteste regulamentul. Specialistii in drept si in drept sportiv sustin ca regulamentul este explicit.

Problema este ca cei trei judecatori de la TAS nu sunt oameni de sport. Exista temerea ca ar putea lua o decizie strict in litera regulamentului, care poate fi interpretat daca nu se studiaza apararile cu mare atentie. Am aceasta temere.

TAS a prelungit termenul pentru predarea dosarelor pana pe 10 iulie. Judecatorilor le ramane o zi sa studieze apararile. Si e putin. Sper sa aiba posibilitatea de a le analiza in detaliu", a spus Bivolaru la Sport.ro.