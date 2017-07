Veste proasta pentru stelisti! Alibec incepe sezonul pe banca. "Nu e pregatit 100%, revine dupa accidentare"

Steaua joaca duminica impotriva lui Voluntari.

Steaua are o probleme in prima etapa. Cel mai bun jucator din returul trecut si golgheterul echipei de cand a venit la Steaua, peste Boldrin care inscrisese mai multe goluri in tur, va incepe sezonul pe banca.

Acesta are o pubalgie care a recidivat la echipa nationala, si dupa care asteapta sa se refaca de mai bine de o luna. Alibec va incepe sezonul pe banca, titular va fi Gnohere.

”Denis, in momentul de fata, vine dupa o accidentare, el a prins doar ultimul joc de pregatire, in care a jucat 30 de minute, se antrenase cu doua zile inainte cu echipa, doar doua zile si cu el trebuie sa avem rabdare.

In momentul de fata nu este 100% pregatit fizic pentru a juca 90 de minute. Concurenta asta imi place, pentru ca ii vad la antrenament si muncesc amândoi foarte mult si este un lucru pozitiv pentru echipa”, a declarat Nicolae Dica la Digi.