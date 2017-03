Veste extraordinara pentru dinamovisti! Badea cedeaza, iar stadionul poate fi modernizat! Ce conditie pune

Nicolae Badea e gata sa-i ajute pe dinamovisti sa-si reconstruiasca stadionul.

Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Badea ar fi dispus sa rezilieze contractul cu CS Dinamo daca intelegerea va fi reluata dupa reconstructia stadionului

Fostul actionar al FC Dinamo, Nicolae Badea, ar fi dispus sa rezilieze cu acordul partilor contractul de asociere dintre asociatia pe care o conduce si CS Dinamo, solicitand ca dupa reconstructia stadionului sa se parafeze o noua intelegere in baza HG 207/2002.

Conducerea Clubului Sportiv Dinamo, care are in folosinta stadionul din soseaua stefan cel Mare, s-a intalnit miercuri cu un reprezentant al CS FC Dinamo, urmand ca la inceputul saptamanii viitoare sa discute cu Nicolae Badea, au declarat pentru News.ro surse apropiate negocierilor.

In cazul in care terenul pe care ar trebui sa fie reconstruit stadionul Dinamo ar fi degrevat de sarcini prin ruperea contractului, la finalizarea lucrarilor AFC Dinamo, asociatia condusa de Badea, ar putea incheia un nou act de asociere, in baza hotararii de guvern din 2002, aflata in vigoare.

FRF a precizat, saptamana trecuta, intr-un comunicat, ca eliberarea de sarcini a terenului pe care se afla Stadionul Dinamo trebuie facuta pana la 31 martie, in caz contrar arena din soseaua stefan cel Mare nu va fi reconstruita.

In baza contractului de asociere, CS FC Dinamo Bucuresti, asociatie in insolventa care nu mai are echipa de fotbal, fiind doar actionar minoritar la FC Dinamo 1948 SA, actualul administrator al gruparii din Liga I, are dreptul sa utilizeze in comun cu CS Dinamo Bucuresti baza materiala prevazuta in Anexa 2 a HG 207/2002, care include si stadionul central. Conform acestei anexe, CS FC Dinamo are dreptul sa foloseasca aproximativ 74.000 de metri patrati din Parcul Sportiv Dinamo, printre care stadionul central, centrul de fotbal pentru tineret, Stadionul Florea Dumitrache si terenurile de antrenament pe zgura si gazon.

Contractul poate inceta, conform clauzelor, doar prin acordul partilor, pieirea bazei materiale, in cazul lichidarii CS FC Dinamo Bucuresti sau orice alte cazuri prevazute de lege. Nu a fost insa prevazuta printre clauze si disparitia obiectului de activitate a asociatiei, cum este in cazul de fata.

Dintre cele patru stadioane aflate in programul de reconstructie in vederea organizarii Euro 2020, arena Arcul de Triumf, este in faza cea mai avansata, urmand sa inceapa lucrarile in vara acestui an. Arenele Steaua si Rapid se afla in faza de obtinere a autorizatiilor de construire.

Bucurestiul se afla printre cele 13 orase gazda ale Campionatului European 2020, pe Arena Nationala urmand a se disputa patru partide de la turneul final. Cele patru stadioane trebuie reconstruite pentru a folosi la antrenamentele echipelor aflate in competitie.

Sursa: news.ro