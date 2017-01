Veste buna pentru stelisti! Florin Tanase a aflat cand pote sa revina pe teren dupa operatia de la genunchi

Florin Tanase e marele pariu al lui Gigi Becali pentru retur.

Accidentat grav in meciul cu CSU Craiova din luna octombie, Florin Tanase a fost operat la Roma si a primit o perioada crunta de recuperare: 6 luni.

La 3 luni de la acel moment, Tanase a fost din nou la consult la medicul care l-a operat, iar acesta i-a dat o veste buna. Atacantul Stelei s-a recuperat in proportie de 80%, iar la inceputul lunii martie poate chiar sa revina pe teren.

Staff-ul Stelei nu il va forta insa, iar jucatorul va reveni treptat in echipa Stelei. Tanase a fost luat in cantonamentul din Antalya, acolo unde are program separat de antrenamente.

La 21 de ani, Florin Tanase e marea speranta a Stelei. Alaturi de Alibec, jucatorul adus de la Viitorul trebuie sa resusciteze atacul Stelei in 2017.

1,5 milioane de euro a platit Gigi Becali pentru transferul lui Tanase de la Viitorul.

1,7 milioane de euro este cota lui Tanase in prezent pe transfermarkt.de



31 martie 2017 era data estimata pentru revenirea pe teren pentru Tanase.