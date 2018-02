Va fi terminat vreun stadion la timp pentru Euro 2020? Ce spune CNI despre stadiul lucrarilor

Arcul de Triumf - cel mai avansat, Dinamo - in expectativa.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Sport.ro a solicitat Companiei Nationale de Investitii (CNI) informatii despre stadiul lucrarilor la cele patru stadioane din Bucuresti, care fac parte din angajamentele asumate de Romania pentru organizarea la Bucuresti, in 2020, a patru partide din cadrul celei de-a 16-a editii a Campionatului European de Fotbal. Amintim ca prin Hotararea de Guvern nr. 1093 / 2013 (modificata si completata de HG 232/2017) s-a declarat de interes public si de importanta nationala candidatura pentru gazduirea Euro 2020 si organizarea la Bucuresti a meciurilor de la turneul final al acestei competitii.



Ultimele informatiile indica ca s-au finalizat expertizele tehnice, avizele, studiile de teren si studiile de prefezabilitate pentru stadioanele Arcul de Triumf, Giulesti si Steaua, dar ca va mai dura cateva luni (poate chiar 1 an de zile), pana vor incepe lucrarile efective de demolare si reconstructie. In aceste conditii, raman termene foarte scurte pentru efectuarea propriu-zisa a lucrarilor si nu e loc de intarzieri sau de contestari ale licitatiilor in instanta. Asta in conditiile in care au existat intarzieri la finalizarea Arenei Nationale (4 luni), Cluj Arena (2 luni), Stadionului Municipal din Craiova (1 an si jumatate), Stadionului "Francisc Neuman - UTA" din Arad (se anunta minim 1 an) sau Stadionului Municipal din Tg. Jiu (deja 1 an). Daca nu apar desfasurari spectaculoase de forte si mobilizari exemplare prin birourile autoritatilor competente si pe santierele respective, este foarte posibil ca, pe cel putin doua din cele patru stadioane, echipele nationale pe care care le vom gazdui la Euro 2020 sa se antreneze fara ca tribunele si alte parti din arene sa fie finalizate in totalitate.



In acest moment, Stadionul "Steaua" se afla in stadiul de achizitie publica pentru elaborarea studiului de fezabilitate. La Stadionul "Giulesti" s-a finalizat procedura de achizitie publica si a fost semnat contractual cu firma desemnata castigatoare pentru elaborarea studiului de fezabilitate, in timp ce Stadionul "Arcul de Triumf" este in faza cea mai avansata, deoarece s-a finalizat studiul de fezabilitate si, in curand, se va organiza licitatia pentru proiectarea si executia stadionului. Situatia Stadionului "Dinamo" este in continuare incerta, din moment ce inca se analizeaza din punct de vedere juridic construirea noii arene pe amplasamentul Velodromului din Complexul Sportiv Dinamo.



Informatiile oficiale transmise de CNI, prin intermediul unui comunicat semnat de directorul general Manuela Irina Patrascoiu:



Stadionul "Steaua Bucuresti" - capacitate de 30.000 locuri

"- S-a finalizat procedura de achizitie publica pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

- A fost avizat in cadrul Consiliului economic al CNI si in cadrul Consiliului tehnico-economic al Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si urmeaza sa fie prezentat in Consiliul tehnico-economic interministerial pentru avizare.

- Dupa avizare si emiterea Hotararii de Guvern de avizare a indicatorilor tehnico-economici se va demara procedura de achizitie pentru proiectarea si executia stadionului."



Consolidarea si modernizarea Stadionului "Giulesti-Valentin Stanescu" - capacitate 14.500 locuri

"- S-a finalizat procedura de achizitie publica si a fost semnat contractul cu firma desemnata castigatoare pentru elaborarea studiului de fezabilitate in baza caruia se vor aviza indicatorii tehnico-economici.

- Dupa avizare si emiterea Hotararii de Guvern de avizare a indicatorilor tehnico-economici se va licitata proiectarea si executia stadionului."



Centrul Sportiv de Excelenta Rugby - Stadionul National "Arcul de Triumf" - capacitate 8.300 locuri

"- S-a finalizat studiul de fezabilitate si a fost avizat in cadrul Consiliului tehnico-economic al CNI cu observatii si s-a solicitat Ministerului Tineretului si Sportului emiterea unui ordin cu privire la asigurarea finantarii a lucrarilor de bransamente pentru asigurarea utilitatilor (inclusiv proiectarea aferenta, plata taxelor si avizelor necesare) privind alimenatrea cu energie electrica, gaze, apa si canal, aferente obiectivului de investitii <Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf> stabilite la faza Studiu de fezabilitate.

- S-a primit ordinul de la MTS, studiul de fezabilitate a fost avizat in cadrul Consiliului tehnico-economic al CNI si in cadrul Consiliului tehnico-economic al Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) si urmeaza sa fie prezentat in cadrul Consiliului tehnico- economic interministerial pentru avizare.

- Dupa avizare si emiterea HG de avizare a indicatorilor tehnico-economici se va licita proiectarea si executia stadionului."



Reabilitarea si modernizarea Stadionului "Dinamo" - capacitate 20.000-25.000 locuri

"- Ministerul Administratiei si Internelor si CS Dinamo Bucuresti au transmis CNI o noua documentare prin care se propune construirea Stadionului Dinamo pe o suprafata de teren de 39.944 mp care include si actualul Velodrom, precum si o constructie care face obiectul contractului de asociere intre CS Dinamo Bucuresti si Asociatia Fotbal Club Dinamo Bucuresti.

- In urma acestei solicitari s-a inaintat catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) propunerea includerii noului amplasament in Lista sinteza a subprogramului Complexuri Sportive.

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a solicitat o serie de informatii cu privire la noua locatie si in baza noilor documente transmise de catre MAI si MTS solicitarea este analizata din punct de vedere juridic, urmand ca dupa finalizarea acestei etape sa se ia o decizie cu privire la introducerea obiectivului pe lista sinteza."