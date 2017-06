UTA - ACS Poli se da pe net! Au fost aduse tribune de la BUDAPESTA ca sa intre cat mai multi oameni. Detalii

Returul barajului dintre UTA si ACS Poli va fi transmis de clubul din Arad pe site-ul oficial si pe pagina de Facebook.

Dupa jocul tensionat de luni, incheiat cu victoria Timisoarei, 2-1, UTA anunta ca va fi ALL IN la retur. Fanii vor avea parte de tribune suplimentare pe stadionul din Şiria, unde UTA joaca pana stadionul ei nou va fi gata. Sefii clubului au adus scaune de la Budapesta special pentru acest meci. Transportul intre Arad si stadionul din Şiria va fi asigurat tot de UTA şi va fi gratuit pentru toti fanii! UTA - ACS Poli incepe la 17:30.



"Am facut eforturi mari ca meciul sa fie vazut de cat mai multi oameni. Toate locurile de pe stadionul din Siria care erau in picioare vor fi inlocuite de tribunele pe care le-am adus de la Budapesta. Vom avea tribuna 1, 2, Peluza Sud si Peluza Nord. Pentru cei care sub nicio forma nu pot ajunge la meci, il vom transmite pe site-ul oficial al clubului si pe pagina de Facebook. Incercam sa facem o transmisiune cat mai profesionista", a anuntat Alexandru Meszar, oficial al clubului, pentru site-ul echipei din Arad.