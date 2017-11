Urmatoarea BIJUTERIE din colectia Stelei! Becali a anuntat pe cine ia: "CFR nu poate sa se atinga de el!"

Becali spune ca Mailat si Costache puteau fi ai sai si dezvaluie care e tinta reala a Stelei in campania de achizitii.

Patronul FCSB dezvaluie ca putea sa-i ia atat pe Costache, cat si pe Mailat. Ambii au ajuns la CFR Cluj. Becali il vrea pe Morutan si e sigur ca nimeni din Romania nu se poate atinge de bijuteria Botosaniului.

"Ce sfat ii dau lui Negoita? Ii spun sa plece cat mai repede, sa mai salveze ce mai poate salva. Nu mai am ce sa iau de la el. Mi s-a oferit Costache cu o zi inainte sa ajunga la CFR. Trebuia sa dau 700 000. Am vrut sa dau 700 000. Cred in Costache, numai ca m-au intors oamenii mei. La Mailat, daca voiam eu, il luam. Nu poate sa-mi ia mie nimeni niciun jucator. Nu poate concura nimeni in Romania cu mine. Numai Tiriac, el e singurul roman care concureaza cu mine.

La Mailat, au venit 2 impresari. Trebuia sa-i dau 7-8 000 jucatorului si impresarului 100 de mii. Oamenii mei il voiau si eu nu-l voiam. Eu nu cred in Mailat, eu cred in Costache. Pe Morutan il vreau si eu, nu doar CFR. N-o sa calce niciodata la CFR. De ce? Ca vreau si eu sa-l iau. N-am concurent! Nici CFR, niciun om de afaceri roman nu poate sa se puna cu mine. Ei vor sa calce pe urmele mele, dar s-a luat graul, s-a cules. Man, Florinel Coman, Nedelcu sunt perlele Romaniei. Si cu Morutan!", a spus Becali la Digisport.