Numai ASA poate sa existe noua Steaua! 10 000 de abonamente vandute, stadion nou, fanii LA PUTERE! Model SENZAITONAL pentru CSA

In drumul spre Liga 1, Steaua Armatei primeste un model care poate face clubul sa functioneze. Chiar o fosta adversara i-l ofera!



Desfiintata in 2015 din cauza problemelor financiare, Widzew a fost recreata in liga a 5-a. Chiar daca acum joaca doar cu o liga mai sus, fanii ei sunt disperati sa o ajute sa revina cat mai repede in top. Site-ul clubului anunta ca nu mai putin de 10 000 de abonamente s-au vandut deja pentru returul care incepe pe 11 martie! Widzew va juca din acest an pe un stadion nou cu o capacitate de 18 000 de locuri. Sefii clubului sunt siguri ca arena va fi plina la meciurile din acest an, desi preturile sunt la nivelul celor din prima liga!

'Widzew a fost mereu celebra datorita fanilor ei, multi veniti alaturi de noi dupa succesele din anii '80 si '90. Nu am avut succes doar in campionat, ci si in Europa. Acum ca echipa are probleme, suporterii pot sa rasplateasca emotiile pe care le-au primit acum multi ani si sa-si ajute clubul!", a spus Przemyslaw Klementowski, vicepresedinte in consiliul de administratie al lui Widzew.

Steaua se pregateste sa urmeze un scenariu asemanator. In vara, echipa Armatei va incepe in liga a 4-a si isi propune sa promoveze in fiecare an. Marele obiectiv e sa joace pe noul Ghencea in 2020, anul in care stadionul renovat va fi gata, la timp pentru Euro 2020 si pentru Liga 1.