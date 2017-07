Ultimul transfer al Stelei nu e pregatit sa joace. Dica a dezvaluit lista cu jucatori U21 din care va alege

Steaua joaca duminica seara cu Voluntari.

Steaua se pregateste de startul sezonului insa Dica nu are la dispozitie tot lotul pentru prima etapa. Alibec nu este inca refacut in totalitate iar Andrei Vlad este in urma cu pregatirea fizica dupa ce a fost tinut pe bara de CSU Craiova.

Dica a dezvaluit in conferinta de presa ca Vlad nu poate incepe sezonul in poarta: "Trebuie sa avem rabdare cu Vlad, e doar un copil, are doar 19 ani, a venit de 3-4 zile la echipa. S-a antrenat separat in aceasta vara si e in urma cu pregatirea. Il stiu din liga a 2-a, cand juca la Craiova 2, trebuie sa avem rabdare cu el.", a spus acesta.

Antrenorul Stelei a mai vorbit si despre varianta U21 pentru prima echipa. Steaua are la dispozitie 5 jucatori, din care Vlad nu poate fi teren deocamdata, iar Szecui nu prea a jucat nici amicale. Cele 3 variante viabile sunt Man, Grecu si Benzar, toti jucand in banda dreapta.

"Avem 5 jucatori, Man, Grecu, Benzar, Szecui si Vlad, ei sunt sub 21 de ani, vedem la fiecare etapa pe cine vom folosi", a spus Dica.