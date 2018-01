ULTIMUL MARE TRANSFER al iernii pregatit de Gigi Becali! FCSB se bate cu doua echipe de traditie din Anglia pentru un jucator de nationala: "Daca baiatul vrea sa vina, de ce nu?"

Costel Pantilimon a plecat de la Deportivo dupa doar 5 luni. Gruparea spaniola il imprumutase de la Watford pentru tot sezonul, dar a renuntat rapid la el.



Portarul nationalei nu duce lipsa de oferte. Steaua ar putea fi una dintre destinatii. In contextul in care Nita este aproape de un transfer la Sparta Praga, Gigi Becali a declarat ca Pantilimon ar putea fi o solutie pentru poarta Stelei.

"Stati sa rezolvam transferul lui Nita pentru ca o sa-mi pun oamenii sa intre pe aceasta pista. Daca el a plecat de la Deportivo si baiatul vrea sa vină la noi, de ce nu? Il cunosc de cand era la Marian Iancu", a declarat Gigi Becali pentru Fanatik.

Steaua are insa concurenta seriosa din Anglia. Nottingham Forest si Aston Villa sunt, de asemenea, interesate de goalkeeper-ul roman care in curand va implini 31 de ani, potrivit presei engleze.

Potrivit regulamentelor FIFA, Costel Pantilimon poate fi legitimat la un al treilea club in acelasi sezon. Pantilimon nu a jucat niciun meci oficial pentru Watford, a fost rezerva in trei randuri in acest an competitional, iar apoi a fost imprumutat la Deportivo. Astfel, romanul poate semna cu o a treia echipa.