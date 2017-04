ULTIMA ORA! UEFA PERMITE CSA Steaua sa joace in prima liga! Anuntul facut de forul european

UEFA nu are nicio problema cu statutul CSA Steaua, anunta forul european.

UEFA nu are nicio regula care sa interzica participarea cluburilor departamentale la competitii interne sau internationale, este raspunsul primit de ProSport de la forul european.



”Nici regulamentele UEFA cu privire la competitiile la nivel de club, nici regulamentele UEFA cu privire la FairPlay-ul Financiar si Licentiere nu contin restrictii pentru cluburile detinute de stat”.

Totusi, legile din Romania ii pun probleme echipei Armatei. Legea Sportului din Romania (69/2000) este cea care impiedica CSA Steaua sa activeze in prima liga.

”In momentul de fata, Legea Sportului te lasa sa activezi in cel mai important esalon din sportul in care activezi, dar numai daca in sportul respectiv nu exista o liga profesionista. Spre exemplu, CSM Bucuresti de la handbal e club departamental, dar are voie sa joace in prima liga pentru ca la handbal competitia este organizata de federatie, nu de o liga profesionista.

La fotbal, prin legea 69/2000 si prin existenta Ligii Profesioniste de Fotbal, un club departamental nu ar putea sa existe si sa activeze in primul esalon valoric. La liga a doua ar putea. Pentru ca CSA Steaua sa activeze la fotbal in Liga 1 sunt doua variante: ori sa desfiintezi Liga si competitia sa fie organizata de Federatie, ori sa fie modificata Legea Sportului”, spune un om din fotbal pentru ProSport.

Cele doua articole care ar explica situatia in care se gaseste CSA Steaua sunt:

Articolul 42, punctul 1: ”Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport”

Articolul 31, punctul 1: ”Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociatii fara scop patrimonial sau societati comerciale sportive pe actiuni, care au obtinut licenta din partea federatiei sportive nationale, emisa in conformitate cu statutele si regulamentele federatiilor internationale pe ramura de sport”



