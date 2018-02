ULTIMA ORA | Revenire spectaculoasa la Dinamo! Miriuta primeste intariri din Belgia: mijlocasul semneaza maine

Revenire spectaculoasa la Dinamo.



Antun Palic se intoarce la Dinamo dupa ce plecase in vara anului trecut la Mouscron. Potrivit informatiilor www.sport.ro, croatul a ajuns in Bucuresti si este asteptat ca in cursul zilei de maine sa semneze contractul cu echipa lui Miriuta.



Palic a jucat pentru Dinamo in perioada 2015-2017 si a marcat cinci goluri in cele 59 de meciuri jucate pentru dinamovisti. La Mouscroun, mijlocasul in varsta de 29 de ani a jucat in doar trei partide.