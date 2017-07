ULTIMA ORA | Prima reactie a lui Gigi Becali dupa ce a pierdut procesul la TAS

Viitorul este campioana Romaniei - e verdictul oficial anuntat astazi de TAS.

Gigi Becali ramane in continuare optimist in ceea ce priveste sansele Stelei de a ajunge in grupele UEFA Champions League, chiar daca verdictul anuntat azi de TAS ingreuneaza mult drumul echipei.

"Nu sunt dezamagit, de ce sa fiu dezamagit? Noi am cerut sa se faca dreptate. A castigat Gica, asta e, sa fie sanatos. A fost o chestie de arbitraj. Asa a vrut Dumnezeu, poate e mai bine asa. De ce sa ne scada sansele la Liga Campionilor, poate va fi mai usor asa... Poate asa a vrut Dumnezeu si ajungem in liga, eu sunt optimist". (News.ro)

Procesul intentat la TAS i-a scos din buzunare lui Becali peste 100.000 de euro.