Ultima ora: Negoita a sunat un alt patron din Liga 1 sa-i ofere Dinamo! Ce raspuns a primit de la miliardar

Ionut Negoita nu mai vrea sa investeasca la Dinamo si cauta un investitor dispus sa preia clubul.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Primul caruia Negoita i-a oferit echipa: Ioan Niculae, patronul Astrei! Fanatik scrie ca cei doi au avut o discutie pe subiectul 'Dinamo', insa raspunsul dat de Niculae n-a incurajat deloc negocierile. Recunoscut suporter dinamovist, Niculae a fost tentat in trecut de preluarea clubului, insa niciodata n-a ajuns mai departe de faza tratativelor preliminare.

Niculae a respins acum orice posibilitate de a veni in Stefan cel Mare. Omul de afaceri considerat acum cativa ani cel mai bogat roman isi doreste sa continue cu Astra, unde a schimbat drastic politica de investitii in ultimul timp. Niculae isi propune ca echipa sa se autofinanteze, iar implicarea sa in formarea bugetului sa fie minima.