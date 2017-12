ULTIMA ORA | Gicu Grozav a semnat in Liga I! Lovitura data de liderul campionatului

Neplatiti de 5 luni, romanii de la Karabukspor au fost dati afara. Patronul echipei turce a fugit cu banii, iar Karabuk are mari probleme.

Gasca de la Karabukspor s-a spart. Torje a anuntat ca se intoarce la Groznyi, in Rusia, in timp ce Gicu Grozav va veni in Liga I, anunta publicatia Fanatik.



Potrivit Fanatik, Gicu Grozav a semnat un contract cu CFR Cluj!



Grozav si-a dat acordul pentru a evolua sub comanda lui Dan Petrescu si ar urma sa aiba un salariu lunar de 20.000 euro la CFR Cluj.

Nu mai departe de ieri, Dan Petrescu spunea ca isi doreste intre 5 si 7 transferuri pentru a intari echipa in mercato de iarna.