ULTIMA ORA! Fundasul central dorit de Dica a refuzat Steaua! Anuntul facut in urma cu cateva minute

Steaua a ratat aducerea unui portughez.

Steaua a incercat sa il transfere pe Frederico Venancio, un fundas central de 24 de ani din Portugalia. Acesta este capitanul lui Vitoria Setubal, avand deja peste 100 de meciuri in prima liga.

Venancio a refuzat insa sa vina la Steaua, anunta Record in urma cu cateva minute. Chiar daca Steaua i-a propus un salariu mult mai mare decat in Portugalia, si un contract pe 3 ani, Venancio nu vrea sa vina in Romania.

Acesta a refuzat in februarie o oferta de la Dinamo Moscova, care ii oferea de 10 ori salariul de la Setubal, insa, la fel ca in cazul Stelei, a refuzat oferta.