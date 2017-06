ULTIMA ORA: Decizia luata in Comitetul Executiv! Sistemul competitional dupa care se joaca Liga I sezonul viitor

FRF a venit cu propunerea de a modifica sistemul competitional in playout sezonul viitor.

Comitetul Executiv a stabilit astazi ca sistemul competitional din Liga I ramane acelasi ca cel dupa care s-a jucat in ultimele doua sezoane, adica sezon regulat, apoi playoff cu 6 echipe si playout cu 8 echipe.

LPF a cerut inversarea raportului, adica 8 echipe in playoff si 6 in playout, iar FRF a venit cu propunerea unui sistem competitional schimbat in playout, care sa includa doua grupe a cate patru echipe si meciuri de baraj.

Pana la urma, membrii Comitetului Executiv au stabilit ca sistemul sa ramana acelasi, urmand ca sefii fotbalului sa ia in calcul schimbari abia dupa incheierea actualului deal pentru drepturi TV, in 2019.

Incepand cu sezonul 2019-2020, FRF vrea o liga cu mai multe echipe (16) si pastrarea sistemului playoff/playout.