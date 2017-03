Florinel Coman si Dragos Nedelcu raman langa Hagi. Cei doi si-au prelungit contractele cu Viitorul pana in 2022!

Doua dintre cele mai bune produse ale Academiei lui Hagi, Coman si Nedelcu pot fi urmatoare transferuri pe bani multi in strainatate. In acest campionat, Florinel Coman, 18 ani, a marcat de 4 ori in 18 jocuri, in timp ce Nedelcu, 20 de ani, a inscris un gol in 22 de partide.