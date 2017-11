ULTIMA ORA | Cioinac a primit o suspendare uriasa dupa declaratia socanta data despre Coltescu! Cate etape nu va mai juca

Trica a primit si el o suspendare mare.

Antrenorul secund al echipei CSM Poli Iasi, Eugen Trica, a primit o suspendare din partea Comisiei de Disciplina a FRF pentru urmatoarele trei partide in timp ce jucatorul Ionut Cionac va fi suspendat pentru patru meciuri, a anuntat site-ul oficial al LPF.

“FC Dinamo 1948 vs. CSM Poli Iasi – Eliminari – in baza art. 53.2 din RD, se sanctioneaza dl. Trica Eugen, antrenor secund CSU Poli Iasi, cu suspendare pentru doua jocuri si o penalitate sportiva de 360 lei; in baza art. 68.1 din RD, se sanctioneaza dl. Trica Eugen cu suspendare pentru trei jocuri si plata unei penalitati sportive de 4.000 lei; In baza art. 45.1 din RD, dl. Trica Eugen executa sanctiunea pentru abaterea cea mai grava, respectiv trei jocuri si o penalitate de 4.000 lei;



In baza art. 45.a din RD, se sanctioneaza jucatorul Cioinac Ionut (CSM Poli Iasi) cu suspendare pentru patru jocuri si o penalitate sportiva de 5.000 lei; in baza art. 63.1.g + 63.2.1, se sanctioneaza jucatorul Frasinescu Cosmin (CSM Poli Iasi) cu suspendare pentru un joc si o penalitate de 740 lei”, se arata in comunicatul Comisiei de Disciplina.

Aproape de finalul partidei FC Dinamo – CSM Poli Iasi, scor 2-1, in care jucatorii Cionac si Frasinescu au primit cartonase rosii, antrenorul secund al oaspetilor a protestat la una dintre deciziile arbitrului Sebastian Coltescu si a plecat la vestiare, traversând terenul de joc. Cioinac a spus despre arbitrul Sebastian Coltescu: "Dupa tentativele alea de omor nu mai gandeste".

In cadrul aceleiasi sedinte, membrii Comitetului Executiv au decis sanctionarea delegatului echipei Sepsi Sfântul Gheorghe, Berecz Gyula, cu suspendare pentru o luna si o penalitate sportiva de 720 de lei, in timp ce jucatorul Astrei, Alexandru Stan, a fost suspendat un joc si a primit o penalitate sportiva de 740 de lei.