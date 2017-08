ULTIMA ORA | Cine va juca titular pe postul lui Pintilii in meciul cu Sporting! Anuntul facut de Gigi Becali

Pintilii e suspendat pentru meciul de miercuri cu Sporting Lisabona, dupa cartonasul rosu primit in tur, iar in locul lui va intra Lucian Filip in echipa de start a Stelei.

E anuntul facut de Gigi Becali in aceasta dimineata la Ora exacta in sport.

"Il avem pe Filip, eu cred ca el va juca titular. Mi-a placut de el la meciul cu Juventus Bucuresti, mi s-a parut ca a fost cel mai bun jucator de pe teren", a spus patronul Stelei.

Becali a vorbit si despre revenirea lui Budescu in lot, dupa accidentarea care l-a tinut departe de gazon in ultima perioada.

"Eu il vad pe Budescu in primul 11, nu intrat pe parcurs. E genul de meci la care avem nevoie de un jucator ca Budescu, un om care sa ne ajute la constructie.", a mai spus Becali la Sport.ro.

Lucian Filip a fost titular sambata cu Juventus Bucuresti si a jucat 62 de minute, apoi a fost inlocuit cu Budescu.