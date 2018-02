UEFA: Champions League spune NU deocamdata tehnologiei video! Ce se intampla cu promisiunea LPF de a implementa VAR in PLAYOFF

UEFA este inca reticenta in ceea ce priveste implementarea tehnologiei video in arbitraj

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, spune ca tehnologia video (VAR) nu va fi implementata in urmatorul sezon UEFA Champions League si Europa League.

"E nevoie de o serie de teste inainte sa luam aceasta decizie", e anuntul facut astazi de oficialul UEFA.

Omologul sau de la FIFA, Gianni Infantino, a actionat mai rapid, astfel ca Mondialul din vara va beneficia de tehnologia video in arbitraj.

Ce se intampla cu VAR in Liga I

Chiar daca LPF a anuntat in toamna ca tehnologia video va fi implementata in acest sezon, la cate un meci pe etapa, in playoff, sunt sanse zero ca acest lucru sa se intample.

Seful CCA, Kyros Vassaras, a cerut timp si o serie de teste care deocamdata nu au fost demarate.

Cel mai probabil, VAR-ul nu va ajunge in Liga I nici in sezonul viitor.