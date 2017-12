Tucudean, renascut la Viitorul: l-a egalat pe Gnohere in topul marcatorilor! Bizonul pregateste replica la Botosani

George Tucudean l-a egalat aseara pe atacantul Stelei, Harlem Gnohere in clasamentul golgheterilor.

Ambii jucatori au marcat de 11 ori in actualul sezon, insa Steaua are un meci mai putin fata de Viitorul. Echipa lui Nicolae Dica va intalni in aceasta seara pe FC Botosani.

Atacantul Viitorului a marcat ieri de doua ori in victoria cu Concordia Chiajna. Elevii lui Gica Hagi s-au impus aseara cu scorul de 3-0.Tucudean nu a mai avut un asa sezon de pe vremea cand era jucatorul lui Dinamo, in sezonul 2013-2014. Acesta puncta de 7 ori pentru gruparea dinamovista si era vandut la Standard Liege pentru 1 milion de euro.

In cealalta parte, golgheterul Stelei este Harlem Gnohere la egalitate cu Tucudean. Gnohere ca si Tucudean a trecut mai intai pe la Dinamo inainte sa ajunga la Steaua. Atacantul francez se afla intr-o forma foarte buna, marcand si in Europa League de 3 ori. In sezonul 2015-2016 atacantul in varsta de 29 de ani a fost golgheterul lui Dinamo si acesta era adus de Becali la Steaua pe suma de 1 milion de euro.

In seara aceasta, Steaua va juca la Botosani iar Bizonul va avea sansa sa se indeparteze de George Tucudean in clasamentul golgheterilor.

Iata clasamentul golgheterilor Ligii 1 :