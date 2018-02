Treaba romaneasca! Stadion de 10, gazon de -1! Mangia s-a enervat dupa 1-1 cu ACS Poli: "E imposibil sa joci fotbal pe terenul asta"

CSU Craiova 1-1 ACS Poli | Oltenii au pierdut primele puncte pe noul Oblemenco, Mangia spune ca terenul de joc este incredibil de prost.

"Singurele doua lucruri care nu mi-au placut azi sunt: 1) ca mi-ar fi placut sa jucam mai mult fotbal, timp efectiv – 40, 42 de minute de timp efectiv de joc nu e chiar asa de bine pentru spectacol, as vrea sa jucam mai mult.

Si 2) e vorba de gazon, de suprafata de joc. E incredibil de proasta, e imposibil sa joci fotbal pe un teren ca asta. Din puncte de vedere tehnic, cel mai bun meci de anul asta este cel cu Voluntari. Dar asta are legatura si cu suprafata de joc, acolo ne-a ajutat.

Si in rest au mai fost trei meciuri pe care le-am jucat pe terenuri foarte proaste – in Stefan cel Mare si aici. Cred ca asta e problema atunci cand e vorba de o echipa tehnica, asa cum suntem noi. Nu e deloc usor sa controlezi mingea si sa joci pe spatii mici, asa cum s-a intamplat aici, in fata unor echipe care s-au aparat si au jucat pe contraatac.

Pentru meciul cu Dinamo, singurul lucru sigur e ca nu poate fi egal. In sezonul regulat au fost doua egaluri, acum egalul nu mai este posibil.



Vrem sa facem un meci bun, stiu ca vremea nu va fi buna, dar stadionul va fi plin, sper sa mergem mai departe", a spus Devis Mangia.