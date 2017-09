Transfer de ULTIMA ORA la Steaua! Un mijlocas ofensiv de 22 de ani a semnat! Anuntul lui Becali

Steaua a mai adus un mijlocas!

UPDATE: Gigi Becali a confirmat transferul. "L-am luat pentru echipa a doua, e macedonean, vine pentru 6 luni, daca face fata, va veni la prima echipa. Ii dau 500 de euro pe luna", a spus Gigi Becali la ProX.







Steaua l-a legitimat pe mijlocasul ofensiv macedonean Mihailo Mitrov, care va juca la echipa a doua a Stelei, in liga a treia, scrie Gazeta Sporturilor.

Jucatorul are 22 de ani, iar ultima data a fost legitimat la Euromilk in liga secunda macedoneana.

Jucatorul a primit un contract de 600 de euro pe luna, aproximativ 7000 de euro pe an la Steaua.

"Mi-am indeplinit un vis! Dupa transferul ratat de anul trecut am fost dezamagit total, dar m-am adunat si am continuat sa ma antrenez, iar munca mea a dat rezultate. Am semnat cu cel mai mare club din România.

Multe multumiri presedintelui Valeriu Argaseala fara de care tranferul nu se putea face. Ii multumesc mult, e un pas important in cariera mea, dar nu ma voi opri aici. Vreau ca prin jocurile mele de la Steaua sa atrag atentia selectionerului Macedoniei", a spus jucatorul in presa din Macedonia.

Acesta e al treilea jucator macedonean din istoria ros-albastrilor dupa Daniel Georgievski si Martin Bogatinov.