Transfer de presiune: oltenii tremura pentru Play Off, dupa 1-2 cu Dinamo. Ivan: "Presiunea e din ce in ce mai mare"

Dinamo 2-1 CSU Craiova | "Cainii" castiga 3 puncte deosebit de importanta si respira aerul de Play Off. Craiova e cea care tremura acum pentru calificarea in "finala campionatului".

Andrei Ivan si Alex Baluta, atacantii Craiovei, au vorbit la finalul meciului de pe National Arena. Acestia au recunoscut ca au facut o prima repriza foarte slaba, dar au spus ca ar fi meritat un egal, dupa ocaziile ratate.

"In prima repriza ne-au dominat. Am luat goluri devreme. In a doua repriza s-a schimbat jocul si cred ca i-am dominat noi. Nu a fost sa fie in seara asta, nu am reusit sa mai egalam, dar speram sa ne luam revansa in etapa viitoare si sa batem Gaz Metan.

Presiunea e din ce in ce mai mare. Acum, dupa infrangerea asta, e si mai mare, pentru ca suntem obligati sa batem Gazul. Vom da totul.

Nu comentez arbitrajul, cred ca a arbitrat bine domnul Kovacs. Au fost cateva faze, dar asta este. Per total, cred ca au fost mai buni ca noi. E drept ca am avut si ghinion, am dat 3 bare in 3 de secunde", a spus Andrei Ivan.

"Este o dezamagire foarte mare. Nu am aratat nimic in prima repriza, ne-am trezit foarte tarziu. Ne-a mai ramas un meci, trebuie sa castigam.

Imi pare rau ca nu am marcat la faza la care am dat de 3 ori in bara. Cred ca puteam scoate egalul, ba chiar puteam sa castigam daca dadeam gol atunci.

Le multumim suporterilor ca au fost alaturi de noi", a spus si Alex Baluta.