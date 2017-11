Dinamo a fost invinsa de CFR Cluj si e in mare pericol sa rateze calificarea in playoff!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

CFR s-a impus in Stefan cel Mare si a revenit pe primul loc in Liga I. Dinamo in schimb a ajuns la 4 puncte de locul 6, ocupat de Astra Giurgiu.

MM Stoica nu putea rata ocazia de a trimite ironii catre rivalii sai, dupa ce i-a atacat aproape la fiecare partida din acest sezon.