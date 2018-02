TORJE LA DINAMO // "Dinamo a facut cel mai tare transfer! Adversarii sa se teama de noi in playoff!" Optimism fara margini la Dinamo dupa revenirea lui Torje!

Dinamovistii sunt fericiti dupa ce au reusit sa-l readuca pe Gabi Torje.

Ionel Danciulescu e convins ca Dinamo a dat cea mai mare lovitura din aceasta iarna, dupa ce l-a legitimat pe Gabi Torje. Managerul sportiv al "cainilor" crede ca Dinamo va face o figura frumoasa in playoff, daca va reusi sa se califice.

"Cred ca am realizat cel mai important transfer din Liga I. Suntem bucurosi ca il avem in mijlocul nostru, mai ales ca el a facut multe sacrificii ca sa se intoarca la Dinamo. Am mare incredere in el si sunt sigur ca va face o treaba foarte buna si ne va ajuta sa ne indeplinim obiectivele. Din punctul meu de vedere, Gabi este unul dintre dinamovistii adevarati.

Cu siguranta va fi un lider in vestiar. Eu am jucat alaturi de el si il cunosc. Stiu dorinta lui de a razbate, de a fi mereu pe primul loc. Avem nevoie de experienta lui. Am mare incredere in el si sunt sigur ca va face un retur foarte bun. Iar daca noi vom intra in play-off, acolo vom avea un cuvant greu de spus, adversarii trebuie sa se teama de noi, ", a adaugat Danciulescu.

Oficialul a mentionat ca este posibil ca Dinamo sa mai realizeze un transfer in perioada urmatoare, croatul Antun Palic. "Ceva discutii sunt cu Antun, dar nu pot sa dau un raspuns concret acum. Vom vedea in zilele urmatoare ce se va intampla. Palic e un jucator pe care eu il apreciez foarte mult. Noi il asteptam cu bratele deschise. Daca va veni, vom avea un lot numeros, competitiv si valoros. Iar eu spun ca Dinamo arata foarte bine in acest moment. E o alta mancare de peste", a precizat Danciulescu.

Clubul de fotbal Dinamo l-a prezentat oficial, vineri, intr-o conferinta de presa, pe mijlocasul Gabriel Torje (28 de ani), cel care in prima parte a sezonului a evoluat in Turcia, la formatia Karabukspor.

Fotbalistul, care a mai jucat in perioada 2008-2011 la Dinamo, a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si a semnat un contract cu FC Dinamo valabil pana la finalul acestui sezon competitional.

Torje a evoluat in 137 partide pentru Dinamo, marcand si 20 de goluri in Liga 1 (108/17), Cupa Romaniei (11/1) si Europa League (18/2). In sezonul 2017-2018, el a marcat 4 goluri in 18 meciuri pentru Karabukspor, in campionat si in Cupa Turciei.

Internationalul roman a evoluat in cariera sa de pana acum la formatiile CFR Timisoara, Poli Timisoara, Dinamo Bucuresti, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Akhmat Grozny si Karabukspor.