OFICIAL | Torje a semnat cu Dinamo! Prima declaratie de la revenire: "Nu pot uita ca aici am invatat ce inseamna performanta!"

Gabi Torje este noul jucator al lui Dinamo.



UPDATE: Torje este oficial jucatorul lui Dinamo. Fotbalistul a oferit si primele declaratii din postura de jucator al echipei din Stefan cel Mare.



"Sunt bucuros ca am revenit la echipa mea de suflet, mi-am dorit foarte mult sa imbrac din nou tricoul alb-rosu. Dinamo este clubul care m-a lansat in fotbalul european si nu pot uita niciodata ca aici am invatat ce inseamna performanta. Sunt un om de cuvant, un dinamovist si astept cu nerabdare sa joc in Stefan cel Mare alaturi de cea mai frumoasa galerie din Romania. Nu e timp pentru declaratii, echipa este cea mai importanta si toti trebuie sa ne gandim doar la play-off. Doar la Dinamo Bucuresti!", a declarat Gabriel Torje pentru www.fcdinamo.ro.



Fotbalistul a ajuns in sfarsit la un acord cu turcii de la Karabuk si cu cei de la Gronzy si va putea juca la Dinamo. Torje a renuntat la 300.000 de euro pentru a putea veni la Dinamo.

"Chiar acum am incheiat, in urma cu 2 minute. Dorinta lui a fost sa revina la Dinamo sa joace. Aspectul financiar nu a contat chiar deloc. A renuntat la o suma destul de mare pentru a veni aici. Poate reveni la echipa nationala, depinde de el, de cum joaca", a declarat Cristi Opria la ProX.

Torje a ajuns in aceasta dimineata, in jurul orei 11:00, la sediul clubului Dinamo, iar la ora 15:00 va fi prezentat oficial.

Si Palic este asteptat sa semneze astazi cu Dinamo.