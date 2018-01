TORJE, INAPOI IN ROMANIA // Trei variante pentru mijlocas: "Mai bine la Timisoara decat la Dinamo. Oricum se bat in playout!" Anuntul facut de impresar

Gabi Torje negociaza cu trei echipe din Liga I, anunta impresarul sau.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham

Dinamo nu e singura echipa cu care discuta Gabi Torje. Speriat de anuntul lui Miriuta, care a spus ca nu are loc in echipa, agentul lui Torje il directioneaza pe mijlocas catre Timisoara. Si Craiova e o varianta pentru Torje, mai spune agentul sau.



"Am trei variante pentru Romania. Nu pot da nume. Eu vreau sa il aduc la Timisoara. Sa joace aici, unde a facut primii pasi in fotbal. Ne descurcam si noi sa ii platim 50.000 de euro pana la vara. Cu ce vine mai mult Dinamo? Dinamo sigur va juca cu noi, in play-out. Mai bine joaca la Timisoara. Nu ma intereseaza salariul, vreau sa joace. Maine decidem. Nu am discutat cu nimeni de la CFR", a spus Opria, care apoi, intrebat daca CS U Craiova e o varianta, sa afirme: "Poate sa fie si Craiova. Craiova nu se bate la campionat?", a spus Opria la Digi.

"Asta cu Dinamo a aparut, in niste discutii pornite de Dinamo si am zis ca daca revine in Romania sa vina la Dinamo. Dar am inteles ca Dinamo are lotul facut. Neavand altceva, am preferat sa vorbim cu Dinamo. Nu e nimic batut in cuie. Trebuie sa ii gasesc. Noi putem sa semnam cu orice echipa in momentul de fata. Am mai avut pentru Torje o oferta de la Alanyaspor. Am zis sa ne dea hartie sa plece oriunde", a mai spus impresarul.

Torje si-a reziliat contractul cu Karabuk, unde era imprumutat de la Terek Groznai.