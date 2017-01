'Toata lumea e bine!' Niciun stelist in Bamboo. Anuntul lui Reghe dupa incendiul care a distrus clubul

Reghecampf a facut apelul printre stelisti si a rasuflat usurat - niciun jucator n-a fost azi noapte in Bamboo, clubul ars din temelii.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Bamboo, clubul in care au fost raniti 44 de tineri, era un loc frecventat de fotbalisti. Abia intorsi din Turcia, stelistii au primit liber, dar n-au mers in clubul mistuit de flacari.



Cu exceptia stelistilor, aflati la Bucuresti, celelalte echipe sunt in cantonament departe de tara.