Teapa verii pentru Becali! Un jucator DAT AFARA da lovitura cu un contract urias! Cu cine semneaza

Steaua putea lua bani buni daca nu se grabea sa dea afara un jucator in aceasta vara!

Sulley Muniru e aproape sa semneze cu Al Ettifaq din Arabia Saudita. Ghanezul a fost lasat sa plece liber de contract dupa ce l-a enervat pe Becali. Muniru l-a lovit pe Florin Tanase la un antrenament. Becali n-a putut fi convins sa-l ierte, in ciuda interventiilor pe care le-au avut jucatorii. Muniru a prins rar lotul pe finalul sezonului, apoi s-a despartit de Steaua. Cotat la aproape 1 milion de euro de transfermarkt, mijlocasul de 24 de ani are o propunere clara de la Ettifaq. Clubul saudit s-a orientat spre el dupa ce stelistul Pintilii a respins varianta revenirii in Arabia Saudita, unde mai jucase pentru Al Hilal.

Sezonul trecut, Ettifaq a terminat pe locul 11 din 14 in campionatul saudit. In acest sezon, clubul isi propune sa intre in primele 6. Ettifaq ii propune lui Muniru un contract de 600 000 de euro pe an.