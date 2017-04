Talpan, dezlantuit: "Nu stiu cati suporteri are FCSB, au scos 250 de oameni in toata tara la miting!" Atac de ultima ora

Dupa comunicatul pe care l-a dat azi presei, Talpan revine cu precizari in privinta luptei cu FRF si cu clubul lui Becali.

Talpan a vorbit la Sport.ro despre disputa cu Federatia si a atacat din nou FCSB. Juristul Armatei crede ca Becali n-are nicio sansa de a castiga in instanta palmaresul, indiferent de pozitiile exprimate de FRF si LPF.

'Sunt foarte multi suporteri de partea CSA Steaua Bucuresti, chiar si de partea mea, sunt de acord cu ce fac. Nu stiu daca sunt asa multi cu FCSB, au avut miting si au iesit 250 in toata tara. Nu sunt singur in acest razboi, vreau sa-mi fac treaba cu seriozitate si profesionalism. Vreau sa aduc fenomenul sportiv in legalitate. Nu am niciun interes ascuns.

Am verificat foarte bine ce se intampla la FRF, am vazut ca nu au un statut, un regulament si permit unei echipe neafiliate care se cheama FCSB sa joace din 2003 in liga 1... nu e in regula. Sunt de 15 ani la CSA, cunosc activitatea clubului foarte bine. Problema e ca am luat-o pas cu pas. Procesele sunt de durata, eu mi-am facut treaba cu perseverenta si nu am interese ascunse. Imi fac treaba. Vreau ca si FRF-ul sa aiba un Comitet Executiv validat de instanta. Ii cer demisia lui Burleanu pentru ca la FRF situatia e dezastruoasa.

Daca spun asta, sunt foarte multe probleme. I-am solicitat domnului Burleanu sa raspunda la niste intrebari. Daca nu ma contrazice, am dreptate. CSA Steaua trebuie sa revina in Liga 1, a ajuns la domnul Becali in mod fraudulos. As ruga MTS sa faca un control la FRF. Ministerul Sportului e organul ierarhic superior. E foarte grava situatia de la FRF! FCSB nu are dreptul sa joace in Liga 1. E in imposibilitatea de a juca meciuri in competitiile FRF si LPF! Palmaresul apartine CSA Steaua, nu poate fi instrainat! Palmaresul face parte din marca, nu a fost niciodata instrainat. Marca apartine CSA Steaua, stie toata lumea asta!", a spus Talpan la Sport.ro.