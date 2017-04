Tactica TSUNAMI a Stelei la derby-ul cu Dinamo! :)) Reghe: "Vreau ca Filip sa greseasca, sa faca un penalty, sa-si dea un autogol si noi sa batem!"

Reghecampf crede ca lupta pentru titlu nu se incheie pentru Steaua nici in cazul unei infrangeri in derby-ul de maine.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Superkombat: Visul American! Vineri, 7 aprilie, ora 20:00, in direct la Sport.ro!

Reghe spune ca nu-si da demisia si il inteapa pe dinamovistul Filip. Antrenorul Stelei vrea ca fundasul stanga sa decida meciul cu o greseala sau cu un autogol care sa-i ajute pe ros-albastri.

Cele mai importante declaratii ale lui Reghecampf:

"Nu imi dau demisia, a fost o discutie pe care am avut-o cu jucatorii. De calatorit, calatoresc foarte mult. Am 4 copii care sunt imprastiati prin toata lumea la scoli. Am fost la Frankfurt, la Londra, ati putea spune ca semnez cu Eintracht, cu Arsenal, cu Chelsea. V-am spus ce aveam sa spun, dar apar tot felul de informatii eronate. Avem un meci important maine, punctele sunt cele care conteaza. Trebuie sa ne concentram sa castigam meciul. Va fi un meci foarte greu, sunt partide cu incarcatura foarte mare. In ultimele derby-uri, cei de la Dinamo au fost mai mobilizati, mai motivati, de aceea au si reusit sa castige impotriva noastra. Nu stiu de ce, dar asa a fost. Cand joci asemenea meciuri trebuie sa fii foarte concentrat. Nu am reusit in ultimele meciuri sa ne ridicam la nivelul acestui derby.

Balasa e accidentat, maine seara probabil o sa lipseasca. O sa vedem azi, dupa antrenament. Cei care vor juca o sa reuseasca sa-i inlocuiasca pe cei care lipsesc, avem un lot bun. Nu e vorba de improvizatii, jucam cu cine avem. Indiferent cine va juca acolo, sunt sigur ca vor putea face fata acestui meci. Cine intra, Tudorie, Pintilii, Moke, o sa-si faca treaba foarte bune.



Fiecare meci este decisiv. Daca noi facem un pas gresit si Viitorul castiga, distanta se mareste. Dupa etapa a 5-a din play-off putem sa facem analize, acum e inca devreme. Mai sunt multe meciuri. Important e sa nu gresesti. Si un punct e bun, important e sa nu pierzi. Se pot intampla foarte multe lucruri pana la final.

E un meci special pentru mine, dar noi nu putem influenta foarte mult ce se intampla pe teren. Jucatorii sunt cei care ne decid noua soarta! Noi ii pregatim, discutam cu ei, dar cand se intra pe teren, jucatorii decit totul!

Vreau sa castigam dintr-o greseala a lui Filip, sa-si dea autogol sau sa faca un 11 metri si noi sa batem cu 1-0! M-as bucura foarte mult. Am zis asa... mi-a venit Filip in minte!"