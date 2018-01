Surpriza URIASA la CFR! Ultimul nume de pe lista lui Dan Petrescu. Pe cine vrea sa transfere

CFR a facut achizitii importante in aceasta iarna, dar sefii clubului cauta in continuare jucatori tineri pentru viitorul echipei.

Dupa Costache, Tucudean, Bordeianu si Gilvan, CFR ar putea lua si un jucator-surpriza in aceasta iarna.

Golgeterul de la Pandurii, Gabriel Dodoi, e dorit de Petrescu la Cluj. Dodoi, 19 ani, a marcat 7 goluri in prima parte a sezonului din B.

Antrenorul Pandurilor, Adrian Bogoi, a confirmat interesul CFR-ului pentru Dodoi.

"E posibil ca Dodoi sa fie dorit si de alte cluburi, nu doar de CFR Cluj. Deocamdata, la club nu exista vreo oferta concreta. Poate a venit ceva direct la el, dar numai cand ajung lucrurile si la club putem sa discutam", a spus Bogoi pentru gorj-domino.ro.

Pandurii are o situatie financiara teribila. Nu isi permite sa plece nici macar in cantonament in aceasta iarna, dar spera sa scape de retrogradarea in C si sa revina in Liga 1 din 2019.